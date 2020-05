I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Gianluca Vacchi diventa papà, la compagna Sharon Fonseca è incinta



Primo figlio per il magnate bolognese re di Instagram: come hanno annunciato lui e la compagna in un video social, stanno aspettando un bambino. Di Sharon Fonseca, modella e blogger venezuelana più giovane di 28 anni (e al suo fianco da due), dice: “Sarà la madre che ho sempre sognato per mio figlio”.

