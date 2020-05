I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Gianluca Vacchi pubblica la prima foto del pancione di Sharon Fonseca: “Grati per questo dono”



Gianluca Vacchi si prepara a diventare papà. La sua compagna Sharon Fonseca è incinta. 52 anni lui e 25 lei, sembra che la differenza d’età non rappresenti un ostacolo al loro amore. Entrambi sono al settimo cielo per la notizia della gravidanza. In queste ore, l’imprenditore ha pubblicato la prima foto del pancione della modella.

