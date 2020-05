I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Gina Lollobrigida, giudice ordina di portare via preziosi e suppellettili: “Vogliono farmi morire”



“In un paese civile non è tollerabile che avvengano dei soprusi così gravi e ingiusti”, ha dichiarato l’attrice dopo aver scoperto che un giudice ha autorizzato il suo amministratore di sostegno a prelevare da casa sua ogni oggetto di valore e suppellettile prezioso per collocarlo in un caveau o in un deposito e quindi sottrarlo al suo uso quotidiano.

