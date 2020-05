I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Giulia De Lellis si lava i capelli con il detersivo per i piatti: “Chiedo aiuto ai parrucchieri”



Giulia De Lellis è tornata alle sue attività, sebbene con una lenta ripresa e, infatti, è stata impegnata in un servizio fotografico durante il quale, come spesso accade sono stati utilizzati dei prodotti anche sui capelli. L’influencer per questo motivo ha deciso di farsi uno shampoo per sgrassare la cute usando un detersivo per i piatti. Una volta sortole il dubbio che il suo gesto potesse non essere efficace ha chiesto aiuto ai parrucchieri: “Solitamente uso il limone, ma si può fare in questi casi?”

Continua a leggere



Giulia De Lellis è tornata alle sue attività, sebbene con una lenta ripresa e, infatti, è stata impegnata in un servizio fotografico durante il quale, come spesso accade sono stati utilizzati dei prodotti anche sui capelli. L’influencer per questo motivo ha deciso di farsi uno shampoo per sgrassare la cute usando un detersivo per i piatti. Una volta sortole il dubbio che il suo gesto potesse non essere efficace ha chiesto aiuto ai parrucchieri: “Solitamente uso il limone, ma si può fare in questi casi?”

Continua a leggere

Continua a leggere