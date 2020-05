I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Giulia, la prof che gira in camper per fare lezione (in sicurezza) sotto casa degli alunni



Giulia Zaffagnini è una giovane insegnante di laboratorio linguistico in una scuola media di Faenza che da inizio maggio ha trasformato il suo camper del 1987 in una classe itinerante per seguire, almeno un’ora a settimana, alcuni ragazzini di origine straniera che proprio a causa della lingua, spesso, faticano con la didattica online.

