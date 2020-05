I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ha ucciso il padre per difendere la madre: Alex ai domiciliari dal compagno di banco



In vista dell’esame di maturità, Alex Pompa verrà trasferito ai domiciliari a casa di un compagno di banco, dove continuerà a seguire la didattica online per prepararsi all’esame. Cinque famiglie si sono offerte di ospitare Alex ai domiciliari in questo periodo. Lo scorso 30 aprile il diciottenne ha ucciso il padre con svariate decine di coltellate, nella loro casa di Collegno (Torino).

