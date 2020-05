I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

I dati del 13 maggio spiegati: perché il focolaio in Molise è un brutto segnale per la Fase 2



Era una regione a zero casi di Coronavirus o quasi da settimane, ma è bastato un funerale per contagiare 70 persone. Ecco perché la riapertura è un grande rischio, soprattutto in regioni come Lombardia e Piemonte, le uniche stabilmente sopra i 100 contagi, mentre mezza Italia è stabilmente sotto a quota 15.

