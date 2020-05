I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

I dati del 14 maggio spiegati: la Lombardia non riesce a guarire dall’epidemia di Coronavirus



Quasi mille contagi, più di 250 morti da Coronavirus. Soprattutto, più di 500 casi e di 100 morti in Lombardia, che si conferma sempre più l’unico grande focolaio nazionale dell’epidemia. In attesa dei dati della prossima settimana, che misureranno gli effetti delle riaperture, non c’è da stare troppo sereni.

