I dati del 15 maggio spiegati: perché la prossima settimana è decisiva per capire come va la Fase 2



A partire da metà della prossima settimana arriveranno i primi contagi da Coronavirus avvenuti dopo l’inizio della Fase 2. Attenzioni alle grandi città come Milano, Torino e Roma. Ma anche a regioni come Lazio, Liguria e Veneto, in cui pare stia riprendendo il contagio. E occhio anche alla crescita dei pazienti ospedalizzati: ci dirà quanto grave sarà la seconda ondata.

