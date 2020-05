I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

I dati del 22 maggio spiegati: c’è solo la Lombardia sopra i 100 casi e i 20 morti da Coronavirus



Nella prima settimana in cui sarebbero dovuti emergere i nuovi contagi da Fase 2, l’epidemia di Coronavirus in Italia continua la sua lenta discesa verso i contagi zero. Oggi il Piemonte scende sotto quota 100 casi e 20 morti, lasciando la sola Lombardia sopra questa soglia. Record di tamponi: 75mila in un solo giorno.

