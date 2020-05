I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

I dati del 4 maggio spiegati: la fase 2 dell’emergenza Coronavirus inizia nel modo migliore



Ottime notizia dal primo giorno della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus in Italia: contagi sotto quota 1500 e dimezzati in Lombardia e Piemonte, decessi sotto quota 200 ed epidemia praticamente sparita in Meridione. Con decremento ormai stabile di 800 casi a settimana, l’Italia sarà a zero contagi entro la fine di maggio. Fase 2, permettendo.

