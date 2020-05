I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

I dati del 5 maggio spiegati: 15 giorni alla fine dell’incubo Coronavirus, fase 2 permettendo



Poco più di mille contagi, e molto più di duemila guariti. L’emergenza Coronavirus in Italia sembra essere arrivata quasi alla fine. Se il calo dovesse continuare con questo ritmo, in meno di due settimane l’Italia si troverebbe a zero contagi. Attenzione, però: in Lombardia ci sono ancora 500 casi al giorno.

Continua a leggere



Poco più di mille contagi, e molto più di duemila guariti. L’emergenza Coronavirus in Italia sembra essere arrivata quasi alla fine. Se il calo dovesse continuare con questo ritmo, in meno di due settimane l’Italia si troverebbe a zero contagi. Attenzione, però: in Lombardia ci sono ancora 500 casi al giorno.

Continua a leggere

Continua a leggere