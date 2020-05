I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

I dati del 6 maggio spiegati: perché sono brutti, nonostante il record di guariti da Coronavirus



Più di ottomila guariti da Coronavirus in un giorno sembrano la migliore delle notizie. In realtà, sono dati falsati dalle seimila guarigioni lombarde in un giorno e che nascondono un lieve aumento dei contagi e un sensibile aumento dei decessi. Oggi nessuna regione a zero casi. E la curva dei contagi torna a crescere, anche poco, un po’ ovunque.

