I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

I dati del 7 maggio spiegati: ancora troppi morti da Coronavirus e troppi pasticci coi numeri



274 decessi da Coronavirus in un giorno: troppi rispetto alla scorsa settimana. E troppi anche i pasticci coi dati: ieri i guariti in Lombardia, oggi i “tamponi scomparsi” in Lombardia e Puglia. No, la Fase 2 non è iniziata col piede giusto. E se questi sono i parametri con cui dovremo decidere cosa fare dopo, è un problema.

Continua a leggere



274 decessi da Coronavirus in un giorno: troppi rispetto alla scorsa settimana. E troppi anche i pasticci coi dati: ieri i guariti in Lombardia, oggi i “tamponi scomparsi” in Lombardia e Puglia. No, la Fase 2 non è iniziata col piede giusto. E se questi sono i parametri con cui dovremo decidere cosa fare dopo, è un problema.

Continua a leggere

Continua a leggere