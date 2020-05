I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Iconize picchiato per strada, lo sfogo di Marco Ferrero: “Mi hanno chiamato froc*o, è bullismo”



Il noto influencer e fotografo ha raccontato di essere stato vittima di insulti omofobi e di un’aggressione per strada: “Un gruppo di ragazzi mi ha chiesto una sigaretta. Non ce l’avevo. Uno mi ha detto “froc*o”, io ho risposto e l’altro mi ha tirato un pugno in faccia”, ha raccontato mostrando il livido sul volto.

