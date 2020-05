I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Igor il russo condannato all’ergastolo in Appello: “Fate spegnere il suo ghigno in carcere”



Confermata la pena all’ergastolo anche nel processo di appello per Norbert Feher, alias “Igor il russo”, il killer serbo imputato per gli omicidi del barista di Budrio, Davide Fabbri e della guardia ecologica di Portomaggiore Valerio Verri. “Fate spegnere lentamente quel ghigno nei prossimi lunghi decenni che Igor passerà in carcere” aveva dichiarato il pg in aula prima della sentenza.

Continua a leggere



Confermata la pena all’ergastolo anche nel processo di appello per Norbert Feher, alias “Igor il russo”, il killer serbo imputato per gli omicidi del barista di Budrio, Davide Fabbri e della guardia ecologica di Portomaggiore Valerio Verri. “Fate spegnere lentamente quel ghigno nei prossimi lunghi decenni che Igor passerà in carcere” aveva dichiarato il pg in aula prima della sentenza.

Continua a leggere

Continua a leggere