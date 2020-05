I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ikea riapre, è assalto a Torino. Sindacati: “Arrivate 15mila persone”



Migliaia di persone lunedì mattina in coda all’Ikea di Collegno a Torino per la riapertura dopo il lockdown per il coronavirus. I sindacati, che hanno denunciato la presenza di 15.000 persone nel primo giorno di apertura, chiedono alla multinazionale di limitare gli accessi e regolare l’afflusso nei vari reparti.

