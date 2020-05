I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il Coronavirus ha colpito duramente il settore delle auto a noleggio: Hertz a rischio bancarotta



Hertz non ha rispettato il pagamento di 400 milioni di dollari per la sua flotta alla fine delle scorso mese e non è riuscita a convincere i creditori a darle più tempo per arrivare a una soluzione sul pagamento. Il coronavirus ha causato un repentino calo della domanda, facendo crollare i noleggi di auto.

Continua a leggere



Hertz non ha rispettato il pagamento di 400 milioni di dollari per la sua flotta alla fine delle scorso mese e non è riuscita a convincere i creditori a darle più tempo per arrivare a una soluzione sul pagamento. Il coronavirus ha causato un repentino calo della domanda, facendo crollare i noleggi di auto.

Continua a leggere

Continua a leggere