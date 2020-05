I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il figlio le regala un biglietto della lotteria, italiana vince un Picasso: vale più di un milione



Una signora italiana ha vinto un quadro di Picasso del valore di un milione di euro grazie a un biglietto della lotteria ricevuto in regalo da suo figlio per Natale. Il progetto “1 Picasso per 100 euro” organizzato dall’associazione benefica francese Aider les Autres (Aiuta gli altri) mira a raccogliere fondi per vari progetti umanitari.

