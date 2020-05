I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il fisico Bassi: “Dati imprecisi, controlli scarsi: riaprire tutte le Regioni è un atto di fede”



Alla vigilia della riapertura dei confini regionali, in molti si interrogano sulla bontà dei dati sull’andamento del contagio raccolti dalle regioni per giustificare questa scelta. “È come chiedere all’oste se il vino è buono”, dice a Fanpage il professor Davide Bassi, fisico ed ex rettore dell’università di Trento, che qualche settimana fa aveva scovato una clamorosa “svista” nei numeri trasmessi a Roma dal Trentino. E sul monitoraggio dell’Iss, Bassi dice: “Troppo peso al Rt, in Germania i numeri che contano sono altri”

Continua a leggere



Alla vigilia della riapertura dei confini regionali, in molti si interrogano sulla bontà dei dati sull’andamento del contagio raccolti dalle regioni per giustificare questa scelta. “È come chiedere all’oste se il vino è buono”, dice a Fanpage il professor Davide Bassi, fisico ed ex rettore dell’università di Trento, che qualche settimana fa aveva scovato una clamorosa “svista” nei numeri trasmessi a Roma dal Trentino. E sul monitoraggio dell’Iss, Bassi dice: “Troppo peso al Rt, in Germania i numeri che contano sono altri”

Continua a leggere

Continua a leggere