Il virologo Silvestri: “Coronavirus in ritirata dall’Italia ma prepariamoci a seconda ondata”



Il virologo Guido Silvestri della Emory University di Atlanta ha fatto il punto della situazione dell’emergenza Coronavirus in Italia: “La ritirata continua imperterrita. Siamo al trentacinquesimo giorno consecutivo in cui cala il numero totale dei ricoveri in terapia intensiva”. E propone un decalogo di cose da imparare dalla pandemia: “Più attenzione alle scienze e alla sanità pubblica. Prepariamoci alla seconda ondata”.

