I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il virologo Silvestri: “Il virus se ne sta andando a passo veloce ma non è ancora Ko”



È il Ventisettesimo giorno di fila in cui cala il numero dei ricoveri in terapia intensiva per COVID-19 in Italia. Siamo ormai a circa un quarto del picco di alcune settimane fa” ha scritto il virologo Guido Silvestri, scienziato originario di Senigallia ma da anni professore ordinario e capo dipartimento di Patologia alla Emory University di Atlanta.

Continua a leggere



È il Ventisettesimo giorno di fila in cui cala il numero dei ricoveri in terapia intensiva per COVID-19 in Italia. Siamo ormai a circa un quarto del picco di alcune settimane fa” ha scritto il virologo Guido Silvestri, scienziato originario di Senigallia ma da anni professore ordinario e capo dipartimento di Patologia alla Emory University di Atlanta.

Continua a leggere

Continua a leggere