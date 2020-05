I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ilaria Capua sul vaccino anti-Covid: “Arriverà magari tra due anni, ma andrà reso obbligatorio”



La virologa Ilaria Capua, intervenendo nel corso del webinar live dal titolo “Il cammino della scienza e gli impatti per l’umanità” organizzato da The European House – Ambrosetti, ha dichiarato che “il vaccino anti-Covid arriverà, ma c’è il rischio che lo useranno in pochi a meno che non sia reso obbligatorio con quello dell’influenza. Se abbiamo trovato la cura per l’Hiv, un virus difficile, sono convinta che il potenziale c’è”.

