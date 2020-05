I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Immuni, le FAQ del Governo tra privacy e funzionamento: non chiederà dati personali



Il Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione ha fatto chiarezza sull’app per il tracciamento Immuni attraverso una serie di FAQ pubblicate sul sito del Governo. Si scopre così che l’applicazione non raccoglierà dati personali come nome e indirizzo e che immagazzinerà tutti i dati solamente sugli smartphone. Restano però alcuni dubbi su tamponi e numero minimo di utilizzatori, oltre che sul supporto del sistema di Apple e Google.

