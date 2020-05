I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

In Italia 43mila denunce di contagi sul lavoro per Covid: 171 i morti



L’Inail fornisce i dati sulle denunce di contagio da Covid sul lavoro in tre mesi: i casi registrati sono in totale 43.399, con 171 decessi. La maggior parte delle denunce arriva dal Nord Italia e in particolare dalla Lombardia. Il settore più colpito è quello della sanità e dell’assistenza sociale.

