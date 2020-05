I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

In Piemonte al via il progetto pilota per la riapertura delle scuole nonostante il no del Ministero



A Borgosesia, Quarona e Varallo, comuni in provincia di Vercelli, è partito oggi il progetto pilota di “assistenza ai minori” per aiutare i genitori che con la fase 2 sono tornati a lavoro. Alle 8 di questa mattina la campanella è suonata per 36 studenti, di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, nonostante il no del Ministero dell’Istruzione: “Non ci fermiamo, per i più piccoli apriremo l’asilo che è di esclusiva proprietà comunale e sistemeremo i più grandi in tre palestre del Comune”.

