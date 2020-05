I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

In Piemonte mascherine gratis, ma un amministratore di condominio chiede 25 euro per distribuirle



In Piemonte le mascherine sono gratuite per i cittadini. La giunta comunale di Torino ha affidato agli amministratori di condominio il compito di distribuirle agli inquilini degli stabili di cui occupano. Le prime truffe non sono tardate ad arrivare: una professionista ha chiesto 25 euro a condominio per il servizio.

