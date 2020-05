I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

In Piemonte riaprono le scuole dopo il lockdown: al via da domani progetto pilota in tre comuni



Dopo due mesi di chiusura a causa del lockdown per l’emergenza Coronavirus riaprono le scuole in tre comuni del Piemonte, cioè a Borgosesia, Varallo e Quarone, in provincia di Vercelli. Si tratta di un progetto pilota, proposto dal sindaco Paolo Tiramani per aiutare i genitori che devono tornare a lavoro. Tra le novità, aule con massimo 5 alunni, test sierologici per genitori e assistenti e sanificazione una volta al giorno.

Continua a leggere



Dopo due mesi di chiusura a causa del lockdown per l’emergenza Coronavirus riaprono le scuole in tre comuni del Piemonte, cioè a Borgosesia, Varallo e Quarone, in provincia di Vercelli. Si tratta di un progetto pilota, proposto dal sindaco Paolo Tiramani per aiutare i genitori che devono tornare a lavoro. Tra le novità, aule con massimo 5 alunni, test sierologici per genitori e assistenti e sanificazione una volta al giorno.

Continua a leggere

Continua a leggere