In Veneto oggi zero nuovi contagi. Crisanti: “Siamo in netto anticipo rispetto alle previsioni”



Il Veneto ha oggi raggiunto il traguardo dei zero contagi, in netto anticipo rispetto alle previsioni. Ad annunciarlo il professor Andrea Crisanti, affermando che “questo è il risultato di un lavoro che ha visto in prima linea la Regione, l’Università di Padova e l’Azienda Ospedale di Padova”

