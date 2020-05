I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Incidente Codevigo, sbanda con la moto e finisce nel canale: centauro 46enne muore annegato



Incidente mortale oggi a Santa Margherita di Codevigo, in provincia di Padova. Un centauro di 46 anni, Luca Boscolo “Sale”, originario di Chioggia è deceduto per annegamento dopo aver perso il controllo della moto che guidava ed essere finito in un canale. Indagini in corso per ricostruire la dinamica di quanto successo.

