Incidente Codroipo, scontro tra auto: mamma di 36 anni vola fuori dall’abitacolo e muore sul colpo



Incidente stradale oggi lungo la strada statale 13 all’incrocio tra viale Venezia e via Pordenone a Codroipo. Una mamma di 36 anni, Giulia Comuzzi, è deceduta sul colpo dopo che l’auto a bordo della quale viaggiava insieme al compagno si è scontrata frontalmente contro un’altra utilitaria per cause che sono ancora in via di accertamento.

