Incidente in bici per Matteo Salvini a Milano, scontro con una ciclista al parco



Incidente in bicicletta oggi pomeriggio per Matteo Salvini. Il leader leghista è stato coinvolto in uno scontro fortuito con un’altra ciclista mentre se ne andava in giro tra i viali di Parco Sempione, nel capoluogo lombardo. Ad avere la peggio è stata proprio la donna che è caduta a terra dove è rimasta sanguinante e dolorante a spalla e braccia.

