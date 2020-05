I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Incidente in bici per Nilufar Addati: “Mi sveglio di notte per il male, ma va meglio”



Qualcosa in più di uno spavento per l’ex tronista di Uomini e Donne Nilufar Addati, che da qualche giorno sta percorrendo le strade di Roma in bicicletta, ma che nei giorni scorsi ha avuto un piccolo incidente. La donna, infatti, si è ferita a braccia, polso e gomito cadendo dalla bicicletta e a breve metterà un tutore.

