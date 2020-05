I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Isole Tremiti, nave Tirrenia si incaglia sugli scogli: grande spavento ma nessun ferito



Una motonave della Tirrenia che collega il porto di Termoli alle isole Tremiti si è incagliata nelle vicinanze del porto di San Domino durante le operazioni di ormeggio per ragioni ancora da accertare, probabilmente un guasto al motore. Per le persone che erano a bordo fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze.

