Ivana Mrazova e l’odissea per tornare in Italia, non può vedere Luca: “Viaggio stressante, tremavo”



La ex del Gf Vip è finalmente riuscita a rientrare in auto dalla Repubblica Ceca: un viaggio che è stato una vera e propria odissea, tra blocchi ai confini, difficoltà e deviazioni. Ora, dovrà sottoporsi a due settimane di quarantena e pertanto non potrà riabbracciare il compagno Luca Onestini.

