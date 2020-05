I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

John Peter Sloan e l’amore per la figlia Dhalissia: “Unica come il suo nome, l’ho inventato io”



John Peter Sloan è morto a 51 anni. Il comico di Zelig lascia una figlia di 19 anni, l’amatissima Dhalissia. L’attore parlava raramente di lei, perché preferiva proteggere la sua vita privata. In un’occasione, tuttavia, svelò di essere stato lui a inventare il nome della ragazza: “Volevo che lei fosse unica perché per me lo è”.

Continua a leggere



John Peter Sloan è morto a 51 anni. Il comico di Zelig lascia una figlia di 19 anni, l’amatissima Dhalissia. L’attore parlava raramente di lei, perché preferiva proteggere la sua vita privata. In un’occasione, tuttavia, svelò di essere stato lui a inventare il nome della ragazza: “Volevo che lei fosse unica perché per me lo è”.

Continua a leggere

Continua a leggere