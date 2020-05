I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“La nascita del teatro italiano nel Medioevo”

DANTE PER TUTTI e le leggende medievali

Le conseguenze dovute all’emergenza Covid-19 hanno comportato l’inevitabile sospensione degli incontri di “Dante per tutti e le leggende medievali” l’iniziativa culturale che dal 2015 si svolge a Roma e ha come intento la promozione della Divina Commedia e la diffusione della cultura e civiltà medievali attraverso l’arte e la letteratura.

Il suo ideatore e curatore Luca Maria Spagnuolo non ha però fermato le attività e, complice il vasto archivio di materiali e documenti raccolti negli anni, è tornato con un nuovo progetto disponibile ogni venerdì alle 12 sui canali video YouTube , Facebook e Instagram .

Pillole di cinque minuti utili ad avvicinare il fruitore digitale al momento in cui tornerà ad essere spettatore in carne ed ossa, destinatario diretto del patrimonio sterminato raccolto dal giovane storico dell’arte nelle biblioteche italiane ed europee.

I testi letti e commentati, seppur antichi, costituiscono un’innovativa risorsa in quanto documenti inediti e di difficile reperibilità: un patrimonio non più solo per specialisti e studiosi ma finalmente restituito al pubblico.

Nei video proposti si offre l’opportunità di tracciare il percorso delle origini del teatro italiano tramite l’introduzione e la lettura di copioni teatrali risalenti ai secoli XIV-XV.

La fruizione è facilitata dalla presenza di sottotitoli in italiano, per consentire la comprensione dell’originale volgare italiano e, inoltre, in inglese, per raggiungere un pubblico anche al di fuori dei confini nazionali: a questi ultimi si offre l’occasione unica di poter conoscere dei testi mai prima d’ora tradotti.

I VIDEO GIÀ DISPONIBILI

I 27/3

https://www.youtube.com/watch?v=wJIA5laJrZA

Un brano del XIV secolo proveniente dal Laudario dei Disciplinati di Urbino.

Il Trecento fu il secolo della peste nera. Numerose processioni e celebrazioni venivano organizzate in onore dei santi. In questa lauda, si chiede soccorso alla Vergine Maria affinché protegga la comunità dalla pestilenza.

II 30/3

https://www.youtube.com/watch?v=frFXUmqfZts

Un brano teatrale umbro risalente al XIV secolo. Il testo, proveniente da un laudario appartenente a una Confraternita di Disciplinati di Assisi, descrive la Vergine Maria, ai piedi del figlio crocifisso, mentre accusa l’Arcangelo Gabriele di averla tratta in inganno al momento dell’Annunciazione.

III 2/04

https://www.youtube.com/watch?v=QUnUsT2YEvw

La vicenda di san Teofilo, vicario vescovile della Cilicia tra il VI e il VII secolo, rappresenta uno dei più antichi patti col diavolo della storia della cristianità. La leggenda, nota nell’occidente latino dal IX secolo, narra di come Teofilo, privato della sua carica, stipulò un accordo demoniaco. Pentendosi dell’azione compiuta, verrà salvato grazie all’intercessione della Vergine Maria. Questo frammento racconta il contrasto tra la Madonna e il diavolo. La versione che proponiamo è una trasposizione teatrale del XV secolo.

IV 10/04

https://www.youtube.com/watch?v=ZbMeQiNOA_0

Il lamento di Maria è l’origine della poesia drammatica italiana. Il brano, proveniente da un laudario marchigiano del XIV secolo, descrive il lutto della Vergine Maria per la morte di Cristo.

V 17/04

https://www.youtube.com/watch?v=f6hafEczyE4

Questo frammento di un brano teatrale, risalente al XV secolo, descrive una scena che nessuno dei Vangeli racconta: l’incontro tra Gesù appena risorto e la Vergine Maria.

VI 24/04

https://www.youtube.com/watch?v=WpqymilE39k

Lettura di un frammento teatrale di una Passione del Trecento: Cristo, trasportando la Croce sul Golgota, incontra la madre dolente.

VII 1/05

https://www.youtube.com/watch?v=P0AwAeJQNM4

Frammento di una Passione tardo-trecentesca. L’azione nel teatro medievale italiano: la Vergine Maria indossa un manto nero in segno di lutto per la morte di Gesù.

VIII 8/05

https://www.youtube.com/watch?v=gBcB4mknhNk

Il morto racconta al vivo di essere andato in Purgatorio grazie all’intercessione della Vergine.

