La protesta dei Riders al tempo dell’emergenza Covid: “Non siamo eroi, vogliamo diritti e dignità”



In occasione della festa del Lavoro, gruppi di riders sono scesi nelle piazze italiane per rivendicare più dignità e diritti in un momento in cui, a causa dell’emergenza Coronavirus, sono diventati “essenziali” per tante famiglie italiane: “Non possiamo più tollerare che la nostra salute venga sacrificata sull’altare del profitto”.

