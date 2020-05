I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La prova per Medicina è il 3 settembre: cambia il calendario dei test d’ingresso all’Università



Cambia il calendario per i test d’accesso a Medicina. L’esame per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia è previsto per il 3 settembre, non più il 2. Non è ancora stato reso noto il numero dei posti disponibili quest’anno, ma potrebbero accedere al corso circa 13.500 studenti.

Continua a leggere



Cambia il calendario per i test d’accesso a Medicina. L’esame per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia è previsto per il 3 settembre, non più il 2. Non è ancora stato reso noto il numero dei posti disponibili quest’anno, ma potrebbero accedere al corso circa 13.500 studenti.

Continua a leggere

Continua a leggere