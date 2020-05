I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La storia di Gabriella: “Dopo pregiudizi sulla mia omosessualità, ora lotto contro il cancro”



Gabriella Torsello, 32 anni salentina oggi vive liberamente la sua omosessualità, ma in passato ha dovuto fare i conti con pregiudizi e solitudine. Con Miriam, sua moglie, sta affrontando la sfida più grande, quella contro un tumore. «Con le mie forze ho conquistato la mia indipendenza e libertà, mi sento ottimista, supererò anche questa. E a tutti dico: non lamentatevi per le sciocchezze, la vita è bella».

