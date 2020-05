I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La virologa Ilaria Capua: “Il virus non si indebolisce perché soffre il caldo, non andrà via”



Per Ilaria Capua, virologa di fama internazionale attualmente alla direzione di un dipartimento dell’Emerging Pathogens Institute dell’Università della Florida, “il virus non si indebolisce perché soffre il caldo. Sono due fattori che non c’entrano uno con l’altro”. Su una possibile seconda ondata dell’epidemia: “Se continuiamo ad osservare comportamenti corretti di igiene e distanziamento sociale potrebbe non esserci”.

Continua a leggere



Per Ilaria Capua, virologa di fama internazionale attualmente alla direzione di un dipartimento dell’Emerging Pathogens Institute dell’Università della Florida, “il virus non si indebolisce perché soffre il caldo. Sono due fattori che non c’entrano uno con l’altro”. Su una possibile seconda ondata dell’epidemia: “Se continuiamo ad osservare comportamenti corretti di igiene e distanziamento sociale potrebbe non esserci”.

Continua a leggere

Continua a leggere