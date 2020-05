I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Lago di Garda, prese a sassate le uova del cigno: muoiono tutti i pulcini



I fatti a Brenzone, in riva al Lago di Garda. A denunciare l’accaduto l’ex presidente della Pro Loco Lorena Pinamonte: ”È accaduto che nei giorni scorsi, una persona non identificata, giorno dopo giorno, abbia preso a sassate la cigna e le uova, che di volta in volta sono state tutte rotte, arrivando alla macabra fine”

