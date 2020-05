I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Le prime parole di Silvia Romano dopo la liberazione: “Sono stata forte e ho resistito”



Silvia Romano, la giovane cooperante rapita in Kenya più di un anno e mezzo fa, è stata liberata. “Sono stata forte e ho resistito”, sono state le sue prime parole. Domani Silvia Romano rientrerà in Italia: atterrerà a Ciampino alle 14. “Sto bene e non vedo l’ora di tornare in Italia”, dice la giovane volontaria.

