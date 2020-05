I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’epidemiologo Lopalco: “Un anno per garantire il vaccino alle fasce di popolazione più fragili”



Secondo Pierluigi Lopalco, responsabile della task force per l’emergenza coronavirus in Puglia, solo quando avremo il vaccino e avremo messo in sicurezza le persone più fragili potremo ricominciare a fare quello che facevamo prima. Per l’epidemiologo probabilmente entro fine anno avremo un vaccino efficace contro il Covid-19.

