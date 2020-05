I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Lidia Vella: “Flirt con Sammy Hassan, aveva una situazione incasinata con la madre di suo figlio”



Una bufera si abbatte su Sammy Hassan a pochi giorni dalla scelta di Giovanna Abate. Lidia Vella, ex concorrente del Grande Fratello, sostiene di avere avuto una relazione con il corteggiatore. Aggiunge che quel legame si sarebbe interrotto anche a causa della ex compagna di Sammy, madre di suo figlio. “Se continuate sarò costretto a procedere per vie legali” tuona lui.

