Lo zio di Silvia Romano: “Governo non doveva esporla così, suo arrivo doveva essere una cosa intima”



Lo zio di Silvia Romano critica il governo, accusandolo di aver esposto eccessivamente la nipote: “La cosa è stata gestita male da loro quando è scesa dall’aereo. Non dovevano esporla. Almeno lasciatela abbracciarsi nell’intimità in una saletta. Non so se avete notato la passerella con tutti i fotografi come a Cannes, ma cos’è sta stro…a?”.

