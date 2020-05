I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Lopalco: “La cura al plasma non risolve il problema ma è arma in più contro il Coronavirus”



Per Pierluigi Lopalco, ordinario di Igiene all’Università di Pisa e responsabile del coordinamento regionale emergenze epidemiologiche dell’Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale della Regione Puglia, la cura per il Coronavirus a base di plasma dei guariti “non è la soluzione al problema, che altrimenti sarebbe già stato risolto. Resta poi il grosso problema legato alla disponibilità del plasma”.

