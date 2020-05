I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’oroscopo del giorno 11 maggio: Leone e Scorpione pongano attenzione nel dialogo



Nell’oroscopo di oggi, lunedì 11 maggio, non possiamo non notare che Mercurio, benché sia per l’ultimo giorno nel segno del Toro, tuttavia forma contemporaneamente due transiti: il quadrato con Marte e il trigono con Giove. Per questo quindi sarà bene prestare grande attenzione alle parole e al modo in cui le esprimiamo, soprattutto per Leone e Scorpione!

