I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’oroscopo del giorno 29 maggio: Leone e Ariete sono molto più sensibili del solito



L’oroscopo del giorno venerdì 28 maggio con la Luna nel segno del Leone e Mercurio in Cancro, che si prepara ad un periodo di ascolto non solo delle parole ma anche delle emozioni altrui. Il dialogo, grazie a Mercurio in questa posizione, sarà molto più intenso e profondo e ovviamente influirà anche sulle previsioni astrali dei dodici segni zodiacali!

Continua a leggere



L’oroscopo del giorno venerdì 28 maggio con la Luna nel segno del Leone e Mercurio in Cancro, che si prepara ad un periodo di ascolto non solo delle parole ma anche delle emozioni altrui. Il dialogo, grazie a Mercurio in questa posizione, sarà molto più intenso e profondo e ovviamente influirà anche sulle previsioni astrali dei dodici segni zodiacali!

Continua a leggere

Continua a leggere