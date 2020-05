I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’oroscopo del giorno 8 maggio: Luna calante calma Ariete e Leone



L’oroscopo del giorno 8 maggio vede la Luna sarà calante dopo la Luna piena di ieri. Oggi, dall’ora di pranzo, la Luna entrerà nel segno di fuoco del Sagittario ma, pur restando potente, incomincerà a lasciar andare le energie e a rimettere a posto le emozioni sollevate. Inoltre non possiamo non notare come proprio in questi giorni si evidenzia il trigono di Mercurio a Plutone che indica il disvelamento di segreti, scandali, verità anche dentro di noi.

Continua a leggere



L’oroscopo del giorno 8 maggio vede la Luna sarà calante dopo la Luna piena di ieri. Oggi, dall’ora di pranzo, la Luna entrerà nel segno di fuoco del Sagittario ma, pur restando potente, incomincerà a lasciar andare le energie e a rimettere a posto le emozioni sollevate. Inoltre non possiamo non notare come proprio in questi giorni si evidenzia il trigono di Mercurio a Plutone che indica il disvelamento di segreti, scandali, verità anche dentro di noi.

Continua a leggere

Continua a leggere